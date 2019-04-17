والي تيسمسيلت ينهي زيارة عمل في لرجام على هتافات ” إرحل إرحل “

فاجأ شباب من سكان بلدية لرجام “صالح العفاني” والي تيسمسيلت لحظة اشرافه على اعادة وضع الملعب البلدي حيز الخدمة بتوجيه عبارات رافضة لزيارته اختتم بها تواجده في المدينة.

واعتبر من طالبه بمغادرة الموقع انه من المخيب تدشين ملعب جواري مستغل منذ عقود تحت ذريعة تغطية ارضيته بالعشب.

في حين ان البلدية لاتزال تعاني من مشاكل الإعمار والصحة والبيئة واهتلاك الجسور وغياب التهيئة الحضرية وتردي اواضع التنمية.

ناهيك عن دواوير لرجام وقراها التي لاتزال تعيش حقبة متأخرة من الزمن.

وقد سبقهم إلى حملة الرفض المحلية هذه شباب من ثنية الحد احتشدوا في وقفة على حافة الطريق الوطني رقم 14 بتاريخ 15 أفريل 2019.

عبّروا بها عن مقاطعتهم لأية مُهمةِ زيارة أو عمل لوزراء حكومة تصريف الاعمال الجديدة في ولاية تيسمسيلت.