والي تيميمون يستقبل السفير الفرنسي وهذا ما دار بينهما

استقبل والي تيميمون، يوسف بشلاوي، صباح اليوم السبت، بمكتبه بمقر الولاية، السفير الفرنسي بالجزائر، الذي قام بزيارة مجاملة له على هامش جولته السياحية إلى الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم خلال اللقاء الذي جمعهما، تناول الامكانيات المتنوعة التي تزخر بها ولاية تيميمون. وفرص الاستثمار المتعددة المتاحة التي يمكن للمستثمرين الفرنسيين ولوجها. لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة والصناعة.

كما أبدى السفير الفرنسي إعجابه الكبير بالأماكن السياحية التي زارها بإقليم ولاية تيميمون. واعدا بزيارات أخرى لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من مواقع وأماكن سياحية.

هذا وحضر هذا اللقاء، كل من رئيس الديوان، ومدير الإدارة المحلية ومديرة السياحة والصناعة التقليدية.

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