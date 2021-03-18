والي جيجل: المستشفيات استقبلت 60 مواطنا أصيبوا بصدمة جراء الزلزال واثنين خضعا لجراحة عاجلة

كشف والي جيجل، عبد القادر كلكال، في اتصال مع “النهار”، أن مستشفيات الولاية استقبلت 60 مواطنا أصيبوا بهلع جراء الزلزال.

وقال عبد القادر كلكال إنه تم فتح الاذاعة المحلية، وكان هناك تواصل مع المواطنين عبرها.

ونشط البث كل من الأمين العام للولاية، رئيس دائرة جيجل، ومدير الحماية المدنية.

وتنقل الوالي الى المستشفى، حيث تم استقبال 60 مواطنا، اكثرهم كان يعاني من حالة هلع وصدمة.

وأوضح أنه بعد حوالي ساعة ونصف عاد المواطنون الى منازلهم، وبقي منهم فقط امرأة و3 رجال.

وقال “المرأة غادرت المستشفى صباحا، ورجلين خضعا لعمليات جراحية على مستوى الأرجل، والضحية الثالث لديه إصابة بالبطن يخضع للمراقبة الطبية”.

وخرجت لجنة المراقبة لاستكشاف حجم الخسائر، ووقفت على الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين بجاية وجيجل، لوجود خطر سقوط حجارة.