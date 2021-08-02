قناة النهار والي جيجل: الوضعية تحت السيطرة وعملنا خيّم مزودة بالأكسجين بمستشفيات الولاية بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2021 - 14:10 جيجل شارك غرِّد 222 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967676 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا: كيفية الوقاية من ضربات الشمس أثناء التدريب الرياضي قناة النهار 15 جويلية موفد النهار إلى مستشفى سطيف.."تزايد نسبة الإصـ.ـابات بكورونا والأوكسيجين مكاش !!" قناة النهار 24 جويلية جزائريون: أمنوكال.. أمين عقال الطوارق قناة النهار 25 جويلية حجز 60 ألف دولار أمريكي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين قناة النهار 14 جويلية