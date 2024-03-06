والي جيجل يتباحث مع السفير الكوري الجنوبي تعزيز التعاون الصناعي والبحث العلمي

استقبل والي ولاية جيجل أحمد مـڤلاتي، صبيحة اليوم، بمقر الولاية، سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية يو-كي-جون .

وأوضحت مصالح الولاية، أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون. سيما في القطاعات ذات الأهمية للولاية على غرار السياحة ،الصناعة ، التكوين الجامعي، المهني.

كما تم تناول سبل تعزيز التعاون في القطاع الجامعي و البحث العلمي خاصة ماتعلق بالتخصصات الطبية، التكنولوجية و انشاء و تسيير المؤسسات الناشئة.

وبالمناسبة أشار سعادة السفير إلى وضعية المشاريع العمومية ذات الصلة بالشراكة بالمؤسسات الكورية.

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