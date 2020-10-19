والي جيجل: “يجب إحترام الإجراءات التي جاء بها البروتكول الصحي الخاص بتمدرس التلاميذ”

أكد والي ولاية جيجل ” عبد القادر كلكال ” أنه يجب احترام الاجراءات التي جاء بها البروتكول الصحي الخاص بتمدرس التلاميذ الذي سوف لن يكون عاديا نظرا للظروف الصحية.

واوضح الوالي ان احتلال جيحل الصدارة خلال اليومين الاخيرين في عدد الاصابات بكوفيد 19 يعود اساس الى عدة عوامل.

مؤكدا ان العدد الهائل لعيينات التحاليل المخبرية التي تتم على مستوى فرع معهد باستور وبنسبة كبيرة مقارنة بولايات 9 ولايات الاخرى.

وهذا في انتظار فتح فرع جيجل قبل تاريخ اول نوفمبر المقبل ويضيف الوالي انه تم تدعيم المصلحة الطبية المختصة في كوفيد 19 على مسنوى مستشفيات ولاية جيجل بمصالح طبية اخرى.

من اجل تقليل الضغط على الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات مع توفير 280 سريرا.

وكشف والي جيجل ان الوضع تحت سيطرة الطواقم الطبية التي اصبحت تتعامل مع الوباء بخبرة ومهنية كبيرة بحاجة لتظافر الجهود و المساعدة من طرف الجميع.

وجاءت هذه التصريحات على هامش عملية توزيع 125 حافلة نقل لفائدة الاطفال المتمدرسين خاصة القاطنين بمناطق الظل المتواجدة عبر مختلف البلديات الجبلية المعزولة