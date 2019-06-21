والي جيجل ..يخرج عن صمته ويكشف ..الغاء 6 مناطق للتوسع السياحي بسبب النهب و البنايات الفوضوية

خرج المسؤول الاول على الهيئة التنفيدية بولاية جيجل بشير فار عن صمته ازاء ما وصفه بالتكالب و التهجم على مصالحه من طرف بعض الاطراف التي تبحث عن مصالحها الذاتية.

حيث كشف عن امكانية الغاء 6 مناطق للتوسع السياحي بمساحة احمالية تفوق 1200 هكتار بعدما كان عدد مناطق التوسع السياحي المقترح للدراسة و الموافقة من قبل الجهات المركزية 19 منطقة نوسع سياحي.

عبر الشريط الساحلي الممتد من شاطئ واد الزهور بالميلية شرقا الى الشاطئ الاحمر بالزيامة المنصورية غربا على طول مسافة 120 كلم.

مرجعا السبب الرئيسي في طلب الغاء هشا العدد الهام من مناطق التوسع السياحي الى ظاهرة النهب التي عرفتها الولاية خلال السنوات الماضية.

والتي شهدتها الاراضي ذات الطابع السياحي و الفلاحي و الغابي و تحولت الى بنايات فوضوية لم تتجرا وقتها.

هذه الاطراف على محاربة الظاهرة و المتسببين فيها لكن ” يضيف ” عندما اصبح العقار يمنح في اطار قانوني لفائدة مستثمرين مؤهلين من داخل وخارج الولاية.

لاجل تحريك التنمية وخلف مرافق سياحية وفندقية ضخمة من شانها ان تعطي الوجه الحقيقي لما تتوفر عليه جيجل من مؤهلات سياحية كبيرة جعلتها تتربع على راس افضل الوجهات السياحية بالجزائر.