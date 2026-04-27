والي جيجل يزور ضحايا حادث القطار

تنقل والي ولاية جيجل، أحمد مڤلاتي، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية، إلى مكان وقوع حادث المرور الأليم الذي تم تسجيله صبيحة اليوم على مستوى بلدية العنصر، والمتمثل في اصطدام حافلة للنقل المدرسي بقطار مخصص لنقل البضائع، والذي خلف إصابات مختلفة.

وأوضحت مصالح الولاية، أن الوالي قام بزيارة العيادة المتعددة الخدمات ومستشفى الميلية، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمصابين. وأسدى تعليمات صارمة بضرورة ضمان التكفل الطبي الأمثل بهم، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان علاجهم في أحسن الظروف.

يشار أن بلدية العنصر بولاية جيجل شهدت حادث مرور خطير تمثل في اصطدام حافلة للنقل المدرسي. بقطار مخصص لنقل البضائع، والذي خلف إصابة 23 شخص.

