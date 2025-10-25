والي جيجل يشارك في الحملة الوطنية للتشجير

أشرف أحمد مـڤلاتي والي ولاية جيجل، رفقة بوهاوية سمير رئيس المجلس الشعبي الولائي، على انطلاق حملة واسعة للتشجير بمنطقة مزغيطان ببلدية جيجل، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة.

وحضر هذه العملية التي تشهدها ولاية جيجل على غرار باقي ولايات الوطن في إطار الحملة الوطنية للتشجير. التي تهدف إلى غرس مليون شجرة، السلطات الأمنية و العسكرية، السلطات المحلية، الأسرة الثورية، و عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما عرفت هذه العملية مشاركة واسعة لعناصر الشرطة، الدرك الوطني، الجيش الوطني الشعبي، الحماية المدنية. الجمارك، إضافة إلى المواطنين، وفعاليات المجتمع المدني، وكذا مصالح البلديات، ومديريات الولاية.

