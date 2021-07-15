والي جيجل يصدر إجراءات ردعية وصارمة للحد من انتشار كورونا

أصدر والي ولاية جيجل، اليوم الخميس، بيانا تضمن جملة من الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يعرف منحى تصاعدي في عدد الإصابات على مستوى جميع ولايات الوطن .

ومن بين هذه الإجراءات، قرار ولائي يقضي بإلزامية ارتداء الكمامة في الاماكن العمومية والفضاءات التجارية ووسائل النقل العمومي المختلفة. ومنع إقامة التجمعات والحفلات والمناسبات العائلية واقامة الجنائز، وكذا منع مواكب الأفراح والأعراس.

وجاء في البيان، “أنه تنفيذا للقرارات الولائية المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وتدابير الوقاية من انتشار فيرروس كورونا کوفید-19، وفي إطار الحرص على حسن تنفيذ هذه التدابير الوقائية، تؤكد وتشدد مصالح ولاية جيجل كما تعلم جميع المواطنين والمواطنات بواجب التقيد الصارم والدقيق بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بممارسة بعض الأنشطة ومنها ما جاء في القرارات التالية :

– القرار رقم 1167 المؤرخ في 2021/06/23 المتعلق بإلزامية ارتداء الكمامة في الاماكن العمومية والفضاءات التجارية ووسائل النقل العمومي المختلفة ومنع إقامة التجمعات والحفلات والمناسبات العائلية واقامة الجنائز، وكذا منع مواكب الأفراح والأعراس، كما يجب تطبيق البروتوكولات الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية والفندقية والمراقد والأسواق اليومية والأسبوعية وأسواق السيارات، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكول الصحي المرتبط بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس .

القرار الولائي رقم 1173 المؤرخ في2020/09/05 المرتبط باستئناف انشطة دور الحضانة للأطفال، نشاط المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف شريطة تطبيق البروتوكول الصحي : استخدام 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب الارتداء الاجباري للكمامة واحترام مسافة التباعد الجسدي، وتوفير المحلول الكحولي إجباري، وكذا منع استعمال أجهزة التكييف والمراوح والإكتفاء بالتهوية الطبيعية للأماكن

– القرار الولائي رقم 1283 المؤرخ في 2020/09/17 المتعلق بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بتدابير الوقاية من إنتشار الفيروس بوسائل النقل العمومي والخاص المرتبطة بتطبيق البروتوكول الصحي ذو الصلة بالنشاط على غرار : اجبارية ارتداء القناع الواقي من قبل جميع مستعملي وسائل النقل من السائق إلى القابض وكذا المسافرين، عدم تجاوز عدد الركاب 50 بالمائة، ووضع المحلول الكحولي في متناول المسافرين .

-القرار الولائي رقم 1472 المؤرخ في 2020/11/04 المرتبط بتطبيق البروتوكول الصحي المرافق لممارسة أنشطة المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات والمرطبات والأكل الخفيف المتمثل في : ارتداء الكمامة إجباري لصاحب المحل والعمال، وضع المحلول الكحولي في متناول الزبائن، عدم تجاوز طاقة الإستيعاب 50 بالمائة، واحترام مسافة التباعد الجسدي ب1.5 متر.

القرار الولائي رقم 1540 المؤرخ في2020/11/11 المتعلق بإجبارية القيام بالحجر المنزلي بالنسبة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والمقدر مدته بأربعة عشر يوما من تاريخ الكشف أو معاينة الطبيب المعالج .

كما يطلب والي الولاية من جميع المواطنات والمواطنين الإندماج التلقائي في هذا المسعى وتكاثف جهود الجميع من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية من إنتشار الفيروس.”