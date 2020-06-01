والي جيجل يغلق الشواطئ ويمنع دخول المصطافين

قرر والي ولاية جيجل، اليوم الإثنين، منع دخول المصطافين لجميع الشواطئ على مستوى إقليم الولاية بغرض السباحة والاستجمام والتخييم والتسلية.

وأكد الوالي في بيان رسمي منع إقامة أي تظاهرة للرياضة الشاطئية مهما كان نوعها إلى غاية فتح موسم الاصطياف.

وأضاف البيان بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية والدوائر سيعملون على نشر هذا القرار بصفة واسعة في مقرّات البلديات والدوائر وجميع أماكن النشر ومداخل الشواطئ المتواجدة في إقليم الولاية.

وكلّف الوالي عبد القادر كلكال مصالح الأمن والدرك الوطنيين ورؤساء البلديات والدوائر والأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وقائد المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بتولي التنفيذ الصارم لأحكام هذا القرار.

مضيفا في ذات البيان:”يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار وفقا للتنظيم المعمول به في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.