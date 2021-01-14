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والي جيجل يقرر توقيف رئيس بلدية الميلية

أخبار الجزائر
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والي جيجل يقرر توقيف رئيس بلدية الميلية
بقلم ايمن عبد الرحيم

اصدر والي ولاية جيجل عبد القادر كلكال قرار يقضي بتوقيف تحفظي لمير الميلية احدى اقدم واكبر بلديات الولاية.

قرار التوقيف جاء عقب سلسلة التحقيقات الامنية والمتابعات القضائية التي يكون قد تورط فيها المعني رفقة عدد اخر من الاداريين.

في وقت تعرف المدينة وضعية تنموية لا يمكن وصفها سوى بالكارثية والتي حولتها لاحدى مناطق الظل لكنها ” فوق العادة”.

الامر الذي خلق حالة من التدمر والاستياء لدى المواطنين الذين في كل مرة كان مطلبهم الوحيد هو تدخل والي ولاية جيجل.

وهذا لاجل اتخاذ قرار تنحية رئيس بلديتهم التي تبقى صورة لانواع اخرى من مناطق الظل غير المصنفة.


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