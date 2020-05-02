والي جيجل يقرر غلق محلات النشاطات التجارية لعدم إحترام التدابير الوقائية

قرر والي ولاية جيجل عبد القار كلكال مساء اليوم السبت غلق محلات النشاطات التجارية بسبب عدم إحترام التدابير الوقائية للحد من إنتشار قيروس كورونا.

وأوضح بيان الولاية إن هذا الإجراء يدخل في إطار التصدي لإنتشار وباء كورونا كوفيد19 .

وهذا وتقرر منع ممارسة الانشطة التالية :

قاعات الحلاقة

محلات المرطبات ولحلويات التقليدية.

تجارة الألبسة والأحذية.

التجارة الكهرومنزلية

تجارة الأدوات والأواني المنزلية.

تجارة أقمشة الخياطة والمنسوجات.

تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما يجدر الذكر أن النشاطات المجمعة بازار bazar تبقى غير مرخص ممارستها، وسيكون هذا الغجراء ساري المفعول ابتداءا من يوم غد الاحد.