والي جيجل ينجح في اعادة فتح مقر بلدية أولاد رابح بعد 40 يوما من الغلق وهذا ما تعهد به

أخبار الجزائر
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والي جيجل ينجح في اعادة فتح مقر بلدية أولاد رابح بعد 40 يوما من الغلق وهذا ما تعهد به
بقلم أيمن عبد الرحيم

بعد قرابة 40 يوما مرت عن غلق مقر بلدية Hولاد رابح الجبلية في جيجل، من طرف سكان مختلف القرى والمداشر بسبب جملة من المطالب الاجتماعية والتنموية والمطالبة بفتح تحقيق في تسيير بعض الملفات.

مطالب وأخرى استمع اليها الوالي الجديد كلكال عبد القادر، قبل أن ينجح في أول خرجة ميدانية حيث تمكن من اعادة فتح بلدية اولاد رابح بعدما عجزت كل المحاولات و المشاورات السابقة من طرف رئيسي البلدية و الدائرة.

هذا وقد وعد والي الولاية على هامش عملية اعادة دفن رفات الشهداء، بالنظر في مطالب السكان والتحقيق في بعضها إن تطلب الأمر لذلك عملية اعادة فتح بلدية أولاد رابح عرفت ارتياح كبير لدى السكان بعدما تعطلت مصصالحهم لازيد من الشهر.


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