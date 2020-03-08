والي جيجل ينهي مهام الأمين العام لبلدية الامير عبد القادر

قرر والي ولاية جيجل، كلكال عبد القادر، تنحية الامين العام لبلدية الامير عبد القادر وتنصيب شخص آخر.

وجاء قرار تنحية أحد أقدم الأمناء العامين عبر بلديات جيجل، بعدما عمر كثيرا في منصبه، حيث ينتظر تحويله لمكان اخر.

يأتي هذا على هامش الزيارة الفجائية للوالي، لمقر بلدية الامير عبد القادر، للوقوف على وضعيتها.

واطلع الوالي على أسباب غلق المدخل الرئيسي للبلدية منذ قرابة شهرين، ومنع منتخبيها وموظفيها من الالتحاق بمناصب عملهم.

واستمع الوالي إلى انشغالات المواطنين، التي انصبت في مجملها حول اقصاء بعضهم من الحصة السكنية الاخيرة، بالإضافة المشاكل التنموية.

ووعد والي جيجل بالنظر في مطالب المواطنين، كما تعهد بالتحقيق في ملف السكن، مطالبا بفتح مقر البلدية.