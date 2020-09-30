والي جيجل يوجه ثاني إنذار لمدير التربية.. وافتتاح مركز كشف الاصابة بكورونا الأسبوع المقبل

وجه والي ولاية جيجل عبد القادر كلكال على هامش أشغال الدورة العادية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي ثاني إنذار لمدير التربية.

وجاء هذا الإنذار من المسؤول الأول عن الولاية لمدير التربية بسبب الطريقة التي يتعامل بها اثناء اجابة هذا الاخير عن استفسار الوالي حول استغلال المؤسسات التربوية للتخييم وهذا ما يمنعه القانون.

من جهته كشف مدير الصحة عن الزيارة التي سيقوم بها هذا اليوم الخميس طاقم مختص تابع لمعهد باستور للوقوف على وضعية مركز التحاليل لأجل انجاز شهادة المطابقة و مباشرة التشغيل و اجراء التحاليل المخبرية والكشوفات الخاصة بكوفيد 19.

وحسب ذات المسؤول فإن افتتاح المركز سيكون بداية الاسبوع المقبل كاقصى تقدير.