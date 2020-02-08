والي خنشلة يأمر بفسخ عقد كل مقاول ثبت تقاعسه أو فشله

تفقد اليوم السبت، والي خنشلة، بوزيدي علي، مشروع 2000+ 2000 سكن اجتماعي كوسيدار.

ووجه تعليمات صارمة بضرورة رفع وتيرة الاشغال مع رفع جميع التحفظات.

وأعطى تعليمات لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا مسير شركة كوسيدار بفسخ عقد كل مقاول ثبت تقاعسه او فشله، بما فيها اشغال التهيئة الخارجية.

وأعطى ا الوالي تعليمات لمدير السكن، بضرورة التنسيق ولعب الدور المحوري بين كل المصالح ذات الصلة بالمشروع.

كما اثنى على نوعية الاشغال الخاصة بالمجمعين المدرسيين، بعدها استمع لممثلي المستفيدين اين وعدهم و بمعية مصالحه ان هذا المشروع من بين اولوياته.