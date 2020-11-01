والي خنشلة يؤدي واجبه الانتخابي ويؤكد: كل الظروف والترتيبات مهيئة لاستقبال الناخبين

قام والي ولاية خنشلة، علي بوزيدي، اليوم الأحد، بأداء واجبه الإنتخابي حول استفتاء تعديل الدستور بمركز حصروري العايش بمدينة خنشلة.

ودعا والي ولاية خنشلة، علي بوزيدي، بعد آداء واجب الاستفتاء، مواطنات ومواطني الولاية الى المشاركة بقوة لإنجاح هذا العرس الانتخابي.

وأكد في ذات السياق بأن كل الظروف والترتيبات مهيئة للهيئة الناخبة المقدرة بـ 264218 ناخب على مستوى 21 بلدية بالولاية.

وسيدلي المواطنون في خنشلة بأصواتهم في 820 مكتب، عبر232 مركز(66 مركز رجال ، 63 مركز نساء ، 103 مركز مختلط).

ويشرف عليها 6900 مؤطر، مضيفا بأن السلطات المحلية وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق البرتوكول الصحي في هذا الظرف الاستثنائي.