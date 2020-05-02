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والي خنشلة يقررغلق بعض المحلات والمتاجر

أخبار الجزائر
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والي خنشلة يقررغلق بعض المحلات والمتاجر
بقلم م . فيصل

أمر والي ولاية خنشلة نويصر كمال بغلق بعض المحلات والمتاجر بسبب عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح بيان الولاية ان هذا الإجراء يدخل في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا كوفيد19.

واضاف البيان انه سيتم غلق المحلات والمتاجر التالية:

قاعات الحلاقة.

محلات المرطبات والحلويات التقليدية.

محلات الألبسة والأحذية.

التجارة الكهرومنزلية.

تجارة الادوات والاواني المنزلية.

تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات.

تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما يجدر التذكير ان النشاطات المجمعة من نوع بازار BAZAR تظل غير مرخصة بفتحها، وسيكون هذا القرار ساري المفعول إبتداءا من غدا الاحد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814216

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