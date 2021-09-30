والي سطيف: إسترجاع العقار غير المستغل في صميم إهتماماتنا

قال والي سطيف، كمال عبلة، إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات وتوجيهات خلال لقاء الحكومة والولاة للنهوض بالإستثمار والإقتصاد.

وأضاف الوالي على هامش تدشين فندق بعاصمة الهضاب، أن هناك فرق كبير بين مستثمر تحصل على 10 آلاف هكتار ولم يستغلها. ومستثمر في مساحة ضيقة أنجز المستحيل. مؤكدا أن هؤلاء يستحقون المرافقة. مشيرا إلى أن إسترجاع العقار غير المستغل في صميم اهتماماتنا.

وأكد الوالي أن قطاع السياحة له أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية وتنشيط الحركية الاقتصادية. خاصة وأن ولاية سطيف تحتل مكانة مرموقة في مجال السياحة والأعمال. بالنظر إلى المؤهلات السياحية والنشاط الإقتصادي والتجاري الذي تعرفه الولاية. لأن السياحة منتجة للثروة وتوفر مناصب عمل هامة بعشرات ومئات المناصب المباشرة.

وأشار في ذات السياق، إلى أن تنصيب المجلس الإقتصادي سيدفع بالتنمية وسيكون قوة اقتراح. حيث شرعنا في احصاء التجهيزات والمرافق غير المستغلة قصد استغلالها عملا بتعليمات الوزير الأول. كما تم منح أزيد من 30 رخصة بناء منحت مؤخرا للإستثمار وأخرى في الإجراءات الأخيرة بعد تعطل فاق 3 سنوات.

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