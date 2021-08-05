والي سطيف: التحقيقات الوبائية كشفت أن التجمعات هي السبب الرئيسي لانتشار الوباء

قال والي سطيف كمال عبلة، أنه تم تسخير 25 مؤسسة تعليمية بسطيف. و25 مؤسسة مماثلة بالعلمة مع فتح عدد من المؤسسات التربوية عبر بلديات الولاية لتلقي اللقاح.

وأضاف في حوار خاص مع الإذاعة الجزائرية من سطيف، أن الولاية من بين الولايات التي يجب عليها تلقيح 50 بالمائة من سكانها. مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرات عديدة لفتح مراكز التلقيح على مستوى المؤسسات الإقتصادية بضمان التأطير. أين تم وضع أربع فرق متنقلة لضمان تلقيح موظفي مؤسسات العمل الدائم. مضيفا أن هناك 180 ألف جرعة لقاح.

وكشف في ذات السياق، أنه لا داعي إلى التهويل فيما يخص وفرة الأكسجين. حيث جلبنا البارحة شاحنة من حاسي مسعود وتم توجيهها للمستشفى الجامعي لتغطية احتياجاته . حيث تم تخصيص كميات أخرى من الأكسجين لفائدة المستشفيات الأخرى وفق حاجياتها. خاصة وأن الطلب على الأكسجين زاد بنسبة كبيرة. ونحن نسعى لتغطية إحتياجات المريض.

أوضح الوالي، أن التحقيقات الوبائية كشفت أن التجمعات هي السبب الرئيسي في انتشار الوباء. حيث تم تخصيص أكثر من 30 مليار سنتيم لمجابهة هذا الوباء. أين تم إقتناء خزانين بكل من بوقاعة وعين ولمان لدعم قدراتها قبل الشتاء القادم. كما أننا في تواصل مع كافة الجهات الوصية لضمان إستيراد محطات إنتاج الأكسجين. وهناك 13 محطة لإنتاج الأكسجين قيد إستكمال إجراءات الإستيراد لدعم الولاية