والي سطيف الجديد كمال عبلة يستلم مهامه

تم اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سطيف، مراسيم تسليم واستلام المهام بين محمد بلكاتب الوالي السابق، وعبلة كمال الوالي الجديد.

وحضر المراسم السلطات المدنية والعسكرية والاسرة الثورية، الهيئة التنفيذية والمنتخبة، فعاليات المجتمع المدني والصحافة المحلية وبعض رموز المنطقة.

وتعهد الوالي الجديد ببذل قصارى جهده، بالتنسيق مع كافة الإطارات بالولاية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاسرة الإعلامية، للدفع بمشاريع التنمية.

كما أكد مواصلة ما تم تحقيقه وبعث جميع المشاريع، خدمة للمواطنين وتحسين حياته اليومية، بما يليق بالمكانة التاريخية ومقومات سطيف.

وتقلد والي ولاية سطيف، كمال عبلة، مناصب عدة ضمن الجماعات المحلية، بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة دفعة 21.

وتقلد عبلة مناصب رئيس دائرة المراهنة ولاية سوق اهراس، سريانة ولاية باتنة، باتنة مقر الولاية، فأمينا عاما بولاية عنابة.

وتم بعدها ترقية كمال عبلة، إلى وال لولاية قالمة، ليحول بعد التغيير الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية إلى ولاية سطيف.