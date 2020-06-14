والي سطيف: الغلق الفوري لكل تاجر لا يحترم التدابير الوقائية وسحب “البارمي” للمخالفين

عقد والي ولاية سطيف اجتماعا طارئا مع المديرين التنفيذيين والأجهزة الأمنية وطاقم الصحة بعد ارتفاع تفشي فيروس كوفيد 19

وأصدر الوالي قرارات صارمة، حيث أمر كل الجهات بالغلق الفوري لكل تاجر لا يحترم التدابير الوقائية.

وشدد الوالي على ضرورة تسخير معهد التكوين المهني بحي تبينت بطاقة استعاب 150 سرير لتخفيف الضغط على عدد المصابين بمستشفيات الولاية

وقد أمر الوالي الجهات الامنية، ابتداء من يوم غد الاثنين، بالسحب الفوري لرخص سائقي سيارة الأجرة لكل مخالف لإجراءات الوقاية.

وصرح والي سطيف بأن الولاية في خطر وسيضطر لإعادة غلق الأسواق، خاصة وانها في الخانة الحمراء، مشيرا أنه لا توجد صرامة حقيقية من طرف السلطات والمواطن لا يؤمن بوجود كورونا.

وأمر الوالي بتفعيل لجان البلدية ومكاتب الصحة، مع تكثيف وجود عناصر الأمن الوطني لاسيما بالمناطق التجارية.

وأوضح والي سطيف أن 40 حالة تأكدت اصابتها بفيروس كوفيد 19، وهي حاليا بالمنازل تنتظر الاستشفاء.