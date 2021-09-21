والي سطيف: الكمامة إجباربة للدخول إلى المدارس

أفاد والي سطيف كمال عبلة، أنه من اليوم فصاعدا لا يدخل إلى المؤسسات التربوية أي شخص لا يرتدي الكمامة.ودعا المواطنون إلى التوجه بقوة من أجل التلقيح وكسب المناعة الجماعية التي تحمي من خطر الفيروس.

وقال الوالي خلال إشرافه على الدخول المدرسي اليوم الثلاثاء،أنه أسدى تعليمات لوحدات الكشف والمتابعة المقدر عددها بـ56 التحول إلى فرق متنقلة، تجوب المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث.بهدف توفير الجو الملائم لتلقيح الاساتذة والاطقم الادارية وكافة عمال قطاع التربية في ظروف جيدة.

وكشف عبلة،أن الولاية إستلمت 10 مؤسسات تربوية جديدة.و116 مطعما مدرسيا من أصل 152 مطعم جاري إنجازه.مضيفا أن منحة التضامن المدرسي للتلاميذ المعوزين، المقدرة بـ5 آلف دينار تم صبها في رصيد المعنيين والمقدر عددهم بـ132 ألف معوز.

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