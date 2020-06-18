والي سطيف: فتح مستشفى بني عزيز بـ 60 سريرا بحر الأسبوع القادم

عقد والي سطيف اجتماعا طارئا بحضور اللجنة الأمنية، منها قائد الجيش العملياتي، لمناقشة الوضع الصحي للولاية بعد ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة.

وأمر الوالي مدير الصحة بالنيابة بنزع الطوابير الموجزة أمام قاعات الكشف على الكورونا بالعلمة سطيف، بتوفير قاعات للانتظار.

وقرر الوالي فتح مستشفى بني عزيز بـ 60 سريرا بحر الأسبوع القادم.

وأوضح الوالي أن فتح النقل لا يعني أبدا أن الفيروس انتهى، محذرا المخالفين بالحزم والسحب الفوري، ووضع الفوري للمركبة بالمحشر البلدي.

وأمر الوالي كل مدراء المستشفيات بضرورة تسخير كل الجهود من أجل تخفيض عدد الوفيات، وهذا بتوسيع دائرة التحقيق الوبائي مع المحتكين بالمصابين ووضعهم بالحجر الصحي على الفور.