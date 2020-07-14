والي سطيف: “كورونا” عدونا القاتل.. وقرار الحجر مطلب شعبي

أكد والي سطيف، محمد بلكاتب، أن عدونا هو واحد وقاتل، وهو “فيروس كورونا”، والحل الوحيد يكمن في الوقاية.

وأورد الوالي، في لقاء له مع إذاعة سطيف الجهوية، أن قرار الحجر مطلب شعبي ومشفوع بزيارات فجائية الى المستشفيات لدعم الأطقم الطبية والشبه طبية.

وأضاف الوالي، أننا نمر بأزمة صحية تودي بحياة أشخاص مسنين، لا ذنب لهم إلا عدم احترام الوقاية من أحد أفراد العائلة، الذي يحمل الفيروس إلى البيت.

وأكد الوالي، أنه يراهن على المجتمع المدني للتغلب على جائحة كورونا قائلا: “مهمتنا جميعا التصدي لجائحة كورونا بوعينا كلنا، والحل بيدنا من خلال التجند الفردي والجماعي”.

مضيفا، أن هذه الأزمة الصحية، تحتاج الى تفعيل الطاقات الحية داخل المجتمع.

وأورد بلكاتب: “علينا تحمل المسؤولية لوقف الخطر بالوعي الكافي، لأننا نحتاج إلى العمل في الميدان دون كثرة الكلام”.

وتابع: “ثقتنا كبيرة في سكان ولاية سطيف للخروج من الأزمة”.

وأورد الوالي، أن الجيش الأبيض بكل مكوناته، يعاني بسبب الإستهتار، ومنهم من مات أحد أقاربه، ولم يتمكن من حضور الجنازة بسبب الارتباط مع المرضى.

وحول وضعية المستشفيات، طمان الوالي المواطنين، أن هناك 150 سرير إضافي لدعم قدرة الاستيعاب بمستشفيات الولاية، ستكون متوفرة في غضون ساعات.

كما تم وضع 5000 كاشف، تحت تصرف المختبر ات المعتمدة بسطيف، أمس الإثنين.