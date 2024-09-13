والي سطيف يأمر بفتح أسواق الماشية

أمر والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، بإعادة فتح أسواق الماشية عبر تراب ولاية سطيف لاستقبال المجترات الصغيرة “الأغنام ،المعز” دون غيرها.

وجاء هذا القرار باقتراح من مدير المصالح الفلاحية لولاية سطيف.

وحسب مصادر النهار فان هذا الأخير طمأن والي الولاية بتراجع كبير في حالات مرض الجلدي العقدي المعدي للأبقار.

حيث تم محاصرة المرض بعملية التلقيح التي لا تزال مستمرة في حين انتظار ملحق قرار تكميلي يسمح بدخول الأبقار والعجول الى الأسواق.