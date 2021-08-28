والي سطيف يتفقد مشروع توسعة مطار 8 ماي 1945

قام صبيحة اليوم السبت، والي ولاية سطيف، كمال عبلة، بزيارة تفقد لمشروع توسعة مطار 8 ماي 1945 والذي انتهت به الأشغال.

وحسب ما أفادت به مصالح الولاية، فقد عرفت الزيارة حضور السلطات المحلية، ممثل الأمن الوطني، ممثل الجمارك ، ممثل الأشغال العمومية، مدير النقل مكتب الدراسات

وأسدى الوالي خلال معاينته لكافة الأشغال المنجزة تعليماته برفع جميع التحفظات المسجلة بالمشروع.

كما شدد على مراعاة الطابع الجمالي لهذا المرفق العمومي لاسيما تهيئة المساحات الخضراء، العناية بنظافة المحيط والإنارة العمومية خصوصا بالطرق المؤدية من وإلى المطار باعتبارها الواجهة الرئيسية والأولى للوافدين إلى الولاية .