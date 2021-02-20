والي سطيف يدعم الوفاق بمليارين

دعم والي ولاية سطيف، كمال عبلة، إدارة نادي الوفاق، بمبلغ وصلت قيمته لمياري سنتيم، لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليا.

وإستلم رئيس “النسر الأسود”، كمال لافي الشيك، صبيحة اليوم، بمناسبة تدريبات كبير الهضاب، إستعدادا لمُلاقاة أشانتي كوتوكو.

وجاء الدعم المُقدم من الولاية، في الوقت المُناسب لمُتصدر الرابطة المُحترفة الأولى، الذي يمتلك ديونا ضخمة تُثقل كاهله.

يُشار بأن زملاء عمورة، سيُلاقون، عشية يوم غد الأحد، ممثل غانا، في إطار مُنافسة كأس الكاف.

وتمتلك “الكحلة والبيضاء”، حظوظا كبيرة للمرور للدرو القادم من المُنافسة القارية، بعد فوزها ذهابا بهدفين مُقابل واحد.