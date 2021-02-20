والي سطيف يرخص لفتح الأسواق الأسبوعية الخاصة ببيع المركبات المستعملة

أعطى والي ولايةسطيف، كمال عبلة، ترخيصا لفتح الأسواق الأسبوعية الخاصة لبيع المركبات المستعملة

وقد فتح سوق سيارات بلدية العلمة ابوابه، وسط فرحة الزوار، وإقبال كبير على السيارات المستعملة.

وحسب ما أفاد به ياسين طوبال، مستأجر السوق الأسبوعي، بالمنطقة الصناعية العلمة، فقد تلقى كل التسهيلات من طرف السلطات المحلية.

وسهرت على إنجاح عودة النشاط، واصفا فتح سوق السيارات بعرس اجتمعت فيه فئات المجتمع، سيما ضعيفي الدخل الذين يقتاتون منه.

كما ابدى التجار ارتياحهم بالمولود الجديد لسوق سيارات العلمة واعتبروها اضافة للقطب التجاري بمدينة العلمة.

في انتظار استلام بلدية العلمة السوق الجديد على مستوى منطقة السمارة الذي أنشأ بمقاييس عالمية.