والي سطيف يرفع التجميد عن مشروع إنجاز الملعب الجديد

أعلم والي سطيف محمد امين درامشي أبناء مدينة سطيف عن رفع التجميد عن عملية الدراسة الخاصة بإنجاز الملعب المتعدّد الرياضات الذي يحتوي على 50.000 مقعد.

كما كشف عن المبلغ المقدر بـ 125 مليار سنتيم، حسب بيان ولاية سطيف، التي قالت أن العملية عرفت تجميدا منذ سنة 2015.

واعتبر بيان الولاية، اليوم الأربعاء، أن الخطوة إيجابية وإضافة في مجال الهياكل والمنشات الرياضية وحرضا على ترقية الممارسة الرياضية والتكفّل بالنخب الوطنية.

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