والي سطيف يستقبل مدير ناحية الشرق لسونلغاز

استقبل والي سطيف، كمال عبلة، مدير ناحية التوزيع الشرق، بحضور الأمين العام للولاية ومدير التوزيع بن جدة عبد الله.

وتمحور اللقاء حول جميع المشاريع الطاقوية بالولاية لا سيما الكهرباء والغاز وكذا إحصاء العقبات ومعالجتها للدفع بوتيرة الاشغال.

وهذا لإيصال الكهرباء والغاز للساكنة التي هي بحاجة لهذه المادة الحيوية، خاصة بمناطق الظل لتحسين ظروف المواطن مع اقتراب الشتاء.

وكذا ربط جميع المؤسسات والوحدات الاقتصادية والمناطق الفلاحية بالكهرباء لتسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية وخلق مناصب شغل بالولاية.

وترأس 24 سبتمبر الماضي والي سطيف، اجتماعا، خصص لتقييم مدى تقدم الاشغال بالمشاريع المبرمجة بمناطق الظل والمزمع استلامها قبل نهاية السنة.

وكذا عملية إحصاء جميع المؤسسات والوحدات الصناعية والاقتصادية بالكهرباء.

وشدد الوالي على المتابعة اليومية لهذه العمليات مع التقيد باحترام الآجال المحددة لذلك.