والي سطيف يشدد على تسريع الإجراءات الإدارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم

ترأس والـي ولايـة سطيف محمـد أميـن درامشــي اجتماعا تقييميا خصص لاستعراض مدى سير البرامج السكنية. بمختلف الصيغ على مستوى الولاية والوقوف على كل الصعوبات. التي حالت دون انطلاق بعض المشاريع السكنية قصد إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجتها.

وبالنسبة للسكن الترقوي المدعم LPA، أبدى استياءه وتذمره لتأخر انطلاق المشاريع المسجلة بهذه الصيغة. والتي قدرت بـ 1500 وحدة سكنية موزعة بين مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين والمقاولين الخواص ، أين شدد على تسريع الإجراءات الإدارية لانطلاق إنجاز هذه الوحدات السكنية. مع وضع رزنامة دقيقة ومحددة بآجال زمنية تهدف لإيجاد الحلول لهذا المشكل قصد انطلاق الورشات في أقرب الآجال.

وبالنسبة لمشاريع السكن العمومي الإيجاري LPL عرفت هذه الصيغة تقدما معتبرا في عمليات الإنجاز والتسليم. أين قدرت الوحدات التي في طور الإنجاز بـ 1520 وحدة. في حين قدر عدد الوحدات السكنية غير المنطلقة بـ 520 وحدة والتي هي في طور الإجراءات الإدارية .

وبالنسبة السكن الريفي لحد الآن تم توزيع كل الإعانات الخاصة بهذه الصيغة. ماعدا 65 إعانة لم توزع بسبب عدم إعداد قوائم المستفيدين من طرف بعض رؤساء البلديات،.حيث أكد الوالي على الإسراع في استكمال العملية تحت طائلة تحويل الحصص للبلديات الأخرى التي انتهت من عملية التوزيع .

أما بالنسبة للتجزئات السكنية الإجتماعية المنشأة في إطار برنامج الهضاب العليا. فقد قدر عدد القطع المخصصة لهذه الصيغة بـ 2533 قطعة عبر 13 موقع بـ 11 بلدية. وهو البرنامج الذي تم إعادة بعثه بعد أن عرف ركودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأمر الوالي مدير التعمير والبناء بالإسراع في الإجراءات الإدارية الخاصة بتهيئة هذه التجزئات. والتي هي قيد الدراسة كما أسدى تعليماته لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بمباشرة إعداد قوائم المستفيدين المعنيين بهذه الصيغة السكنية.