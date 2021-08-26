والي سطيف يشرف على تسليم الإعانات المالية لعائلات شهداء الحرائق

أشرف صبيحة اليوم الخميس، والي ولاية ولاية سطيف كمال عبلة، على مراسم تسليم منح مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم لفائدة كل عائلة من عائلات شهداء الحرائق التي مست بعض مناطق الولاية، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أقرها خلال إجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بصرف علاوات مالية لعائلات شهداء الحرائق.

وحسب ما أفادت به مصالح الولاية في بيان لها، فإن الأمر يتعلق بعائلتين من بلدية الدهامشة دائرة عين الكبيرة، وعائلة من بلدية عين السبت بدائرة بني عزيز.

وجرت مراسم تسليم الاعانات المالية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين المعنيين.

ووقف الوالي بالمناسبة، وقفة ترحم على أرواح الشهداء سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، مؤكدا بأن السلطات المحلية ستقف بجانب عائلات الشهداء وستؤازرهم إلى غاية تجاوز هذه المحنة.

كما أشاد بالدور البطولي لكافة أعوان الدولة وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي والاجهزة الأمنية وأعوان الحماية المدنية والغابات بالإضافة للمواطنين المتطوعين والذين وهبوا أنفسهم فداء للوطن في سبيل التصدي لهذه الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.