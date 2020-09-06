والي سطيف يشرف على تنصيب الأمين العام الجديد للولاية

أشرف والي سطيف، عبلة كمال، على مراسم تنصيب مكي قدور، امينا عاما، على اثر الحركة الجزئية التي اجراها رئيس الجمهورية.

وذكر المسؤول الأول للولاية بالتحديات والاستحقاقات المقبلة التي تنتظر هذه الولاية والتي تستوجب تظافر جهود الجميع للارتقاء والدفع بوتيرة التنمية.

وأكد على ضرورة إنجاح سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط وباقي الامتحانات التي جاءت في ظروف خاصة وتستوجب إجراءات وإمكانات خاصة.

كما دعا والي سطيف الى ضرورة مرافقة مديرية التربية فيما يخص احترام البروتوكول الصحي بمتابعة شخصية ويومية لجميع المتداخلين.

ومع اقتراب موسم تساقط الامطار، دعا الوالي، مدير الموارد المائية لوضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية للوقاية من اخطار الفيضانات.

وكشف والي سطيف عن تخصيص غلاف مالي من ميزانية الولاية لتدعيم عمليات تنظيف الوديان و المجاري المائية والبالوعات.

كما اكد انه يولي أهمية بالغة لتوفير المياه الصالحة للشرب للساكنة خاصة بالمناطق المعزولة و التي تفتقد لهذه المادة الحيوية.

وتعهد الوالي كمال عبلة بالعمل على توفير هذه المادة والتقليص من معاناة المواطنين من خلال التضامن ما بين البلديات.

وفيما يخص الدخول المدرسي، دعا الوالي للعمل على معالجة جميع النقائص وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس وإنجاح الدخول المدرسي القادم.

وأسدى والي ولاية سطيف تعليمات لتوفير التدفئة والنقل والاطعام عبر جميع المؤسسات التعليمية، ضمانا لموسم دراسي جيد.