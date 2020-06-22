والي سطيف يعاين مشروع 200 مسكن عدل ببلدية قجال

قام صبيحة اليوم الإثنين، والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، بزيارة تفقد إلى بلدية قجال.

أين وقف الوالي، على سير ومدى تقدم أشغال التهيئة والربط لمشروع 200 مسكن عدل براس الماء، التي عرفت تقدما كبيرا في نسبة الاشغال.

وأسدى الوالي، تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود للانتهاء من جميع الأشغال، وتمكين المكتتبين من سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة.

هذا و قد كان للوالي لقاء مع المكتتبين، الذين عبروا عن انشغالاتهم وكذا ارتياحم لهذه الخرجات الميدانية التي أعطت دفعا قويا لوتيرة الأشغال، بدليل ما وصلت إليه نسبة الاشغال.