والي سطيف يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لقافلة الحج المبرور

أشرف اليوم الأحد، والي سطيف، محمد بلكاتب، على مراسم الانطلاق الرسمي للطبعة الرابعة لقافلة الحج المبرور من مسجد أبو بكر الصديق بسطيف.

وتندرج هذه القافلة، ضمن عمل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية، والديوان الوطني للحج والعمرة، والتي اختير لها شعار هذه السنة – فقه المناسك وأخلاق الناسك.

فبعد أن جابت هذه القافلة عديد الولايات، حطت اليوم بولاية سطيف وهذا للتعريف بشروط وأركان الحج وكيفية إرشادهم في سبيل راحة وطمأنينة حجاج الجزائر.

وفي كلمته بالمناسبة، حث الوالي الحجاج، بضرورة الاقتداء بتعليمات وإرشادات المطرين.

كما نوه بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل راحة حجاجنا، مطالبا الجميع بالدعاء للجزائر واستقرارها ونموها والدعوة بالخير والرخاء لجميع الجزائريين.

كما تمنى في الأخير أن يتقبل الله حج الجميع و أن يعودوا إلى ارض الوطن بصحة و عافية