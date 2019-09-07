والي سطيف يعطي إشارة انطلاق الحملة الولائية للتنظيف والتشجير

أشرف اليوم السبت، والي سطيف، محمد بالكاتب، على إعطاء إشارة انطلاق الحملة الولائية للتشجير والتنظيف بغابة الزنادية.

وشارك في العملية، ما يقارب 700 متطوع من المجتمع المدني والكشافة، جمعيات رياضية وأخرى تنشط في البيئة والمحيط، فدرالية الصيادين.

إضافة عديد المصالح الولائية، على غرار محافظة الغابات، مصالح البلدية، الأشغال العمومية، الحماية المدنية، مؤسسة ايكوسات.

وستستمر العملية بر كامل تراب الولاية، انطلاقا من اليوم الى غاية 21 مارس 2020.

وتهدف العملية إلى تحسيس المواطنين، للمساهمة في تنظيف المحيط والتشجير، لبلوغ 43 مليون شجرة على المستوى الوطني.