والي سطيف يقرر غلق بعض الأسواق اليومية لعدم احترام التدابير الوقائية

أمضى والي سطيف محمد بلكاتب على قرارات غلق بعض الأسواق اليومية بسبب عدم احترامهم للتدابير الوقائية من فيروس كوفيد19.

وقرر الوالي غلق مركز تجاري إفريقيا وسط المدينة والمركز التجاري ماليزيا وسط مدينة سطيف، بالإضافة إلى السوق المغطاة بـ 1014 مسكن، وكذا السوق المغطاة بحي المعبودة وسط مدينة سطيف، ناهيك عن السوق المغطاة بحي 20 اوت، والسوق الفوضوي المقام بسوق السيارات الناتج عن غلق سوق الاندريولي.

كما قرر الوالي غلق سوق الخضر والفواكه بحي الحاسي المقابل للمسجد وحسب مصادر “النهار أون لاين” فإن قرارات جديدة تتعلق بأسواق أسبوعية ومراكز تجارية لمدينة العلمة سيفرج عنها لاحقا.

وكشفت ذات المصادر، أن هذه القرارات سارية المفعول بداية من تاريخ 18جوان 2020، كما ستكلف لجنة من الدائرة مشكلة من التجارة والدرك والأمن الوطني لتطبيق القرار.