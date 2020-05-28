والي سطيف يكرم الأطباء ورجال الحماية المدنية

أقام اليوم الخميس والي سطيف، محمد بلكاتب، لقاءً تكريميا على شرف من هم في الصفوف الأولى لمجابهة وباء كورونا، على غرار الأساتذة الأطباء والشبه طبيين، وكذا موظفي المستشفيات، إضافة الى الحماية المدنية.

وحضر مراسم هذا الحفل التكريمي، الى جانب الوالي، أعضاء اللجنة الأمنية الولائية، وبعض المدراء التنفيذيين.

وتم تقديم شهادات تقديرية، عرفانا للتضحيات الجسام التي يقدمونا حفاظا على صحة المواطن.

وكانت المناسبة فرصة لطرح بعض انشغالات الأطباء، الذين ثمنوا هذه المبادرة التي ستزيدهم إرادة وعزم في تأدية مهامهم النبيلة.

وأثنى الوالي كثيرا على الدور الأساسي لجميع عمال الصحة وكذا رجال الحماية المدنية، وكل الاسلاك الأمنية، داعيا في نفس الوقت جميع المواطنين بالالتزام الجدي بإجراءات الحجر الصحي والتقيد بالإرشادات الطبية، بوضع الكمامات لتسهيل مهام الاطقم الطبية والقضاء على هذا الوباء.

وأكد الوالي انه لن يدخر جهدا في تقديم المساعدة اللازمة ووضعها تحت تصرف القطاع الصحي.