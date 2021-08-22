والي سطيف يكرم البطلة العالمية في الحساب الذهني والرياضيات

تشجيعا منه للمواهب والكفاءات الشبانية، قام صبيحة اليوم الأحد والي ولاية سطيف، كمال عبلة بتكريم البطلة العالمية البرعمة رحاحلة رتاج سجود صاحبة 11 سنة. وهذا نظير تربعها على عرش المنافسة العالمية للحساب الذهني والرياضيات. وحصولها على كأس العالم في هذه المنافسة الدولية التي أقيمت بتايوان.

وقد شارك في هذه المسابقة 30 دولة و 1.000 منافس من نوابغ العالم. على غرار دول اليابان والصين الشعبية والولايات المتحدة الامريكية .

وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أبدى اعتزازه بالإنجاز الذي حققته هذه البطلة المتألقة. مؤكدا على دعمه ومرافقته وتشجيعه لمثل هذه الكفاءات قصد تحقيق طموحاتهم. ليكونوا ذخرا وسندا لبلدهم ويساهموا في إرساء دعائم وطننا الغالي.