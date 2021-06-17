والي سطيف يكرم الحائزين على جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

قام والي ولاية سطيف، كمال عبلة، وبحضور السلطات الأمنية والعسكرية، اليوم الخميس. بتكريم الحائزين على جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2021.

ويتعلق الأمر بكل من الفنان“أيمن سعادنة “، الحائز على المرتبة الثانية في فئة الموسيقى، والفنان”عبد الفتاح مخناش”. وثمن الوالي مثل هذه الإنجازات الإبداعية. مؤكدا التزامه بمرافقة كل المبدعين الشباب على مستوى الولاية. وكذا تقديم الدعم والسند لإبراز كفاءتهم وتفجير طاقتهم الإبداعية في هذا المجال.

وقال كمال عبلة إن ولاية سطيف تزخر بمؤهلات كبيرة من المبدعين الشباب. كما دعا المكرمين إلى ضرورة مواصلة المثابرة والاجتهاد لتحقيق أعلى المراتب في هذا المجال. وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.