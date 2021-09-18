والي سطيف يكرم المتفوقين في الامتحانات الرسمية للأطوار المدرسية الثلاثة

أشرف صبيحة اليوم السبت، والي سطيف، كمال عبلة، بدار الثقافة هواري بومدين. على مراسم تكريم التلاميذ المتفوقين في الإمتحانات الرسمية للأطوار المدرسية الثلاثة.

الوالي وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة أشاد بالمجهودات الجبارة التي بذلها التلاميذ في سبيل تحقيق أعلى المراتب. كما نوه بالدور الكبير للأساتذة والطاقم الإداري لقطاع التربية الذي رافق عملية التأطير البيداغوجي.

وتوجه الوالي أيضا بتحية عرفان وتقدير لأولياء التلاميذ الذين سهروا مع أبنائهم قصد تحقيق أحلامهم. متمنيا لهم المزيد من التفوق والنجاح وللذين لم يسعفهم الحظ بذل المزيد من المجهودات في العام المقبل.

واستغل الوالي هذه السانحة للتذكير بضرورة الإقبال على عمليات التلقيح خصوصا ونحن مقبلون على الدخول الإجتماعي. لتحقيق المناعة الجماعية، مع التقيد بالتدابير الوقائية والتعايش الإيجابي مع الوضع الصحي الراهن.

وتخللت مراسم الإحتفال تكريمات خاصة للتلاميذ من ذوي الهمم والبطلة العالمية في الحساب الذهني النابغة رحاحلة رتاج سجود. بالإضافة إلى تكريم الأساتذة المؤطرين ومدراء المؤسسات التربوية التي تحصلت على المراتب الأولى.