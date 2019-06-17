والي سطيف يلح على تحسين صورة المدينة قبل الدخول المدرسي

أسدى والي سطيف، محمد بلكاتب، تعليمات، بضرورة الانتهاء واستلام جميع المشاريع الخاصة بالتحسين الحضري قبل الدخول المدرسي القادم، وإعطاء صورة تليق بعاصمة الولاية.

ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف بلدية سطيف، خاصة من حيث العدد المعتبر للعمليات والمشاريع المسجلة، ما يستوجب، بذل جهود اكبر لتلبية انشغالات الساكنة.

من جهة أخرى ابدى المسؤول الأول على الولاية، امتعاضه من بعض الثقل في الإجراءات الإدارية والمتابعة، وهو ما حال دون الانطلاق في بعض المشاريع واستلام البعض الاخر.

كما حث رئيس المجلس الشعبي البلدية، على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشاريع، والتقرب و التواصل مع المواطنين والاستماع الى اقتراحاتهم وانشغالاتهم.

إضافة الى العمل بنظرة مستقبلية، من خلال تسجيل عمليات ومشاريع للسنوات القليلة القادمة.

واكد انه يولي أهمية بالغة، لتجسيد المشاريع، ومنها تغيير صورة البلدية التي تدهورت في الآونة الأخيرة، جراء الثقل في الإنجاز، وهو ما وقف عليه شخصيا خلال خرجاته المفاجئة ليلا ونهارا واستماعه للمواطنين، الذين دائما ما يطالبون بالنظافة، الطرقات الانارة.