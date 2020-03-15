والي سطيف ينصب خلية أزمة للمتابعة والوقاية من فيروس كورونا

أشرف اليوم الاحد، والي سطيف، محمد بلكاتب، على تنصيب خلية أزمة على مستوى الولاية، لوضع نظام للوقاية والمتابعة ومكافحة فيروس كورونا.

وتتشكل اللجنة الولائية من ممثلي عدة قطاعات هامة على غرار، الدفاع الوطني، الامن الوطني، الدرك ،العدل ، الصحة , الجمارك، الحماية المدنية، النقل، التجارة، الشؤون الدينية، المالية، الاتصال، الصناعة والمناجم، الأشغال العمومية، التعليم العالي، التكوين المهني، الثقافة، الشبيبة والرياضة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، الاستماع الى عرض مفصل حول الوضعية العامة والإمكانيات المادية الطبية والصيدلانية والبشرية المسخرة عبر إقليم الولاية من طرف مدير الصحة.

وشدد الوالي على ضرورة تسطير برنامج وقائي، توعوي وتنظيمي يتضمن تعقيم وتنظيف المؤسسات والإدارات العمومية المستقبلة للجمهور.

كما شدد على ضرورة التركيز على جانب الوقائي، من خلال حملات التحسيس بخطر هذا الفيروس وإجراءات السلامة للوقاية منه خصوصا عبر الإذاعة، شبكات التواصل الاجتماعي، بإشراك الكشافة الإسلامية والجمعيات، المجتمع المدني من خلال توزيع مناشير توعوية وتحسيسية.

ودعا الوالي، مديرية اتصالات الجزائرّ، لوضع حيز الخدمة رقم اخضر يوضع تحت تصرف المواطنين.

وشدد على ضرورة السهر على تعقيم وسائل النقل العمومي من الحافلات، التراموي، مع الدعوة الى الابتعاد عن مناطق التجمهر والتجمعات.

كما أكد الوالي، تسخير جميع قدرات الولاية لأجل تهيئة مراكز الحجر الصحي الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بالعدوة مع توفير كافة الوسائل والمستلزمات الصحية للسهر على راحة النزلاء، مع مضاعفة المراقبة الدائمة و الكشف لتفادي أي عدوة .

ودعا الوالي جميع الهيئات، للعمل على التحسيس بضرورة الوقاية على جميع المستويات خاصة بالمساجد، محطات نقل المسافرين، المنشأة الثقافية والرياضية والمراكز التجارية.