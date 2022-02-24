والي سطيف: 938 مستثمرة فلاحية سيتم ايصالها بالكهرباء

كشف والي ولاية سطيف كمال عبلة، اليوم الخميس، عن احصاء 938 مستثمرة فلاحية سيتم ايصالها بالكهرباء.

واضاف والي الولاية لوسيط الجمهورية عن دراسة 221 ملف استثماري بالولاية لحد الساعة.

بالاضافة الى تسليم 84 رخصة استغلال، و 44 تغيير نشاط، إضافة الى27 شهادة مطابقة و 66 رخصة بناء. كما تم تمكين 54 من تغيير النشاط و تحينها بالنشاط الجديد.

الى جانب ذالك أوضح عبلة أن إشكالية المطابقة بسبب الارتفاقات أدى الى عدم استلام 27 مستثمر لشهادة المطابقة بالمنطقة الصناعية بسطيف، وهذا بسبب عدم احترام الارتفاقات الامنية لقناة الغاز ذات الضغط العالي.

الى جانب ذالك تم احصاء 938 مستثمرة فلاحية بمساحة 21000 هكتار حيث سيتم ايصالها بالكهرباء على طول 1095 كلم.

مبرزا في الوقت ذاته أن 542 انتهت الدراسة، و 188تم ربطها بالاضافة الى 64 هي قيد الانجاز و 290 قيد اجراء المنح.

كما تم منح 30 رخصة لحفر الآبار للمستثمرين الصناعيين.

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