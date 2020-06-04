والي سعيدة: “مليونا سنتيم غرامة ومحاضر قضائية لرافضي إستعمال الكمامة”

تعهد سعيد سعيود، والي ولاية سعيدة باتخاذ اجراءات ردعية ضد كل شخص يرفض استعمال الكمامة بفرض غرامة مالية تصل الى مليوني سنتيم.

وقال والي سعيدة في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن مصالحه لاحظت حالة من التسيب من طرف سكان المنطقة بعد رفع الحجر عنها بأمر من الوزير الاول ما أدى الى تسجيل اصابات جديدة بكورونا فيروس كوفيد 19.

وأمام هذا الوضع، أكد المتحدث بأن تطبيق المادتين 113 و114 من قانون العقوبات بات ضروريا واللتين تنصان على تحرير محضر في حق كل مواطن يرفض استعمال الكمامة وتحويله على الجهات القضائية المختصة وكذا فرض غرامات مالية تتراوح مابين 10 و20 ألف دينار.

الى ذلك، أفاد سعيد سعيود بأن عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي واقامة تجمعات سيترتب عنه فرض عقوبات صارمة.