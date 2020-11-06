والي سعيدة يأمر بتجنب التجمعات في الأماكن العمومية ومجالس العزاء والولائم

دعا والي سعيدة، سعيد سعيود، إلى تجنب التجمعات بالأماكن العمومية، ومجالس العزاء والختان، والولائم، والتزاحم بوسائل النقل، المحلات التجارية والأسواق.

يأتي هذا بعد الاجتماع الذي أنعقد أمس الخميس، لتقييم مدى تطور الوضع الوبائي.

وأسدى الوالي أمرا، بتوسيع مهام الخلية الولائية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، إلى جميع القطاعات، وتفعيل لجنة التحقيقات الوبائية .

كما أمر بتزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل المادية والبشرية، مع ضرورة إعادة تعبئتها للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وشدد على رفع تقرير أسبوعي للوقوف على مدى التزام الإدارات والهيئات بالإجراءات الوقائية و جميع الملاحظات المسجلة.

وأمر بتكثيف النشاط الاتصالي مع الجمعيات ولجان الأحياء، لتعزيز التعبئة في أواسط المواطنين.

مع مواصلة إشراك المجتمع المدني والجمعيات الفاعلية لتكثيف من الحملات التحسيسية للمواطنين بخطورة الوضع.

وتزامنا والدخول الاجتماعي والمدرسي، أمر بتكوين لجنة لمتابعة التطبيق الصارم والسليم للبروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية والتكوينية.

مع إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في عمليات التحسيس و التوعية من مخاطر فيروس كورونا و كدا توفير كمامات للتلاميذ.

وشدد على التقيد بتدابير الوقاية، التطهير والتعقيم على مستوى كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المستقبلة للجمهور.

مع توفير المواد المعقمة و المطهرة على مستوى مذاخلها، وإجبارية إرتداء الكمامة للموظفيين ،العمال و الوافدين لها.

كما أمر بإعادة بعث عمليات التطهير و التعقيم على مستوى جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.

كما أمر التقيد الصارم للبروتوكولات الصحية في مختلف الأماكن ولاسيما وسائل النقل، المتاجر الأماكن العمومية وجميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.

ودعا الى ضمان التموين بمختلف المواد الضرورية ومحاربة المضاربة، وتعزيز تدابير الوقاية في جوانبها الـمتعلقة بالصحة والسلامة.