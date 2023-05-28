والي سعيدة يتحصل على شهادة الدكتوراه

تحصل أحمد بودوح، والي ولاية سعيدة، يتحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص إدارة الموراد البشرية.

وحسبما نشرته وزارة الداخلية، فقد تحصل أحمد بودوح، والي ولاية سعيدة، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص: إدارة الموراد البشرية. بعد مناقشته لأطروحة بعنوان” أثر الأداء الوظيفي في تحسين الخدمة العمومية بالإدارة المحلية: والي الولاية نموذجا”.

للتذككير فقد تم شهر سبتمبر 2022 تسليم تنصيب أحمد بودوح واليا لولاية سعيدة.

وسبق له و أن كان واليا منتدبا بمقاطعة الرويبة. كما شغل منصب مدير للإدارة المحلية بكل من ولاية الوادي وولاية بومرداس.