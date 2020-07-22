والي سعيدة يحذر تجار سوق بوخرص: الالتزام بالإجراءات الوقائية أو الغلق الفوري

وأكد سعيد سعيود، أنه وفي حال عدم الإلتزام بالاجراءات الوقائية، سيتم الغلق الفوري للسوق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي هذا على إثر تسجيل العديد من التجاوزات من طرف تجار سوق الخضر و الفواكه بحي بوخرص، لعدم التقيد بالتدابير الوقائية المتخذة للحد من إنشار فيروس كورونا كوفيد 19، لا سيما إحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي.

وأكد بيان الوالي أن الأمر أصبح يتطلب مزيدا من الحرص و اليقظة أكثر من أي وقت .

وذكر في هذا السياق المواطنات والمواطنين الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية و إتباع قواعد السلامة الصحية حفاظا على صحتهم وسلامة ذويهم.